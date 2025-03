Mancini, lo storico vice Evani: "Adatto a Milan e Juventus. Post-Thiago Motta? Proporgli soli tre mesi di contratto..."

, storico braccio destro e vice dianche nella sua ultima avventura con la Nazionale italiana, ma non in Arabia Saudita, è stato intervistato da Telelombardia per parlare del presente e futuro dell'allenatore jesino accostato in questi giorni sia alla panchina della, sia a quella delperché tutte e due devo dire hanno allestito delle squadre per attaccare piuttosto che per difendere e lui per mentalità e anche per per voglia di comandare il gioco si sposerebbe con entrambe le squadre".

"Sia il Milan che la Juve hanno degli ottimi interpreti, delle buone individualità"."La difficoltà soprattutto nel Milan della prima parte è stata quella di di non riuscire ad essere sempre una squadra con uno spirito perché comunque io credo che a livello individuale il Milan possa giocarsela ancora con tutti, è che che deve modificare un po’ questo questo atteggiamento che poi è quello che fa la differenza delle nelle partite"."Contattato per il dopo Thiago Motta? Dico che limitarsi a fare un contratto di tre mesi non è proprio il massimo quindi giustamente Mancini avrà avuto pazienza perché comunque prima o poi… è una figura che sicuramente interesserà a qualche squadra".

"Nel momento che avesse avuto questo questo incarico, se mi avesse chiamato, ne avrei ragionato… ma si parla del nulla perché sia lui che me non siamo stati interpellati ecco".