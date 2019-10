A poche ore dalla partita contro il Liechtenstein, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a Raisport: "Quante squadre sono superiori all’Italia? Ci sono nazionali che hanno iniziato il lavoro di rinnovamento prima di noi e sono più avanti ma non vedo molte squadre che sono più forti di noi. A quale ct penso di assomigliare? Sinceramente non lo so. Ogni allenatore ha il suo modo di lavorare. Spero di essere ricordato per aver vinto qualcosa sulla panchina della Nazionale: un Europeo o un Mondiale".