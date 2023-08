Roberto Mancini ha accettato l’offerta della nazionale di calcio dell’Arabia Saudita ma, almeno per il momento, su di lui pesa il giudizio dei bookmaker. L’ex commissario tecnico dell’Italia ha deciso di aprire un nuovo capitolo sul Golfo Persico, firmando un contratto faraonico fino al 2027. Dunque, è facile immaginare che l’ex attaccante, fra le altre, di Lazio e Sampdoria possa sedere sulla panchina della selezione araba anche durante la Coppa del Mondo in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada nel 2026. In vista della manifestazione calcistica più importante, i betting analyst non credono nel miracolo del Mancio: le quote per la vittoria dell’Arabia Saudita oscillano tra quota 500 e 650. Solo il tempo ci dirà se anche in Medio Oriente l’allenatore italiano potrà lasciare il segno.