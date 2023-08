Dopo le dimissioni dalla Nazionale da parte di, intervistata dal Quotidiano Nazionale. In una domenica d’agosto assolata e calda nelle Marche, la notizia delle dimissioni di Mancini da ct della Nazionale è arrivata come un brivido gelato. I genitori del Mancio, Marianna e Aldo sono al mare a Senigallia. Si godono la brezza per qualche ora, a pochi chilometri da Jesi."Niente, glielo giuro. L’ho saputo da mia cugina. Mi ha chiamato poco fa dicendo che in tv avevano detto che Roberto si era dimesso. Sono rimasta sorpresa anche io"."Guardi, le spiego questo. Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Adesso sta in Francia in villeggiatura e ancora non l’ho sentito. Sicuramente più tardi ci parlerò e cercheremo anche noi di capire qualcosa di più"."Ci siamo proprio visti (sorride ndr ). È venuto qui il 2 agosto scorso per il mio compleanno. Abbiamo fatto una bella festa. Poi il 5 è ripartito ed è andato in Sardegna per il compleanno della figlia di Filippo (uno dei figli). Ci sentiamo spesso se è per questo, ma non abbiamo mai parlato della Nazionale. Lui è una persona molto onesta e generosa, lei lo sa. Roberto è una brava persona"."È così, Roberto ha un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui"."Non lo so, veramente. Al posto di Gianluca hanno deciso di mettere qualcun altro (Buffon, ndr ), ma non mi ricordo neanche chi sia. L’hanno presa pochi giorni fa la decisione, se non sbaglio"."Non ne ho idea, io lo chiamerò e ci parlerò come ho sempre fatto. Se vorrà Roberto mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua".