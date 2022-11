ha rilanciato la propria candidatura azzurra con una doppietta d'autore contro l'Albania che dimostra come le porte della Nazionale debbano essere necessariamente aperte a tutti. A maggior ragione in un momento di grande difficoltà del nostro movimento e di penuria di giocatori di talento. In tal senso- per citarne solo alcuni - prima di Grifo. Ee, per certi versi, ha una storia alle spalle che ci riporta in Germania.- Nato un anno prima del magnifico e ultimo trionfo Mondiale con la Nazionale di Marcello Lippi, FabioDove i suoi genitori si erano trasferiti, provenienti da un paesino della provincia di Venezia., storico club di Bundesliga che da troppo tempo ha smesso di frequentare i salotti buoni,: doti che non sono sfuggite all'allenatore della prima squadra Ole Werner, che nella passata stagione ha scritto il nome di, squadra della quale è diventato tifoso sin da bambino grazie allo zio che lo portava nel mitico Weserstadion.- E, dopo una stagione di apprendistato condiviso tra Under 17 e seconda squadra,Parallelamente alla crescita col Werder, prosegue quella con le selezioni azzurre, scelte sin dall'Under 15 a discapito di quelle tedesche.sotto la guida di Bernardo Corradi. Pulito nelle chiusure, provvidenziale nel primo tempo quando sullo 0-0 salva un gol già fatto a porta praticamente vuota.- Un altro passo in avanti nella sua formazione di cui il Club Italia prende nota per il futuro. E con lei anche- secondo quanto riferiscono i media tedeschi - e hanno contattato il suo entourage.ma, dopo le prime apparizioni in prima squadra, la formazione di Brema non ha intenzione di perdere per strada un patrimonio cresciuto sin dalla tenera età e che continua il suo periodo di apprendimento prima di un probabile grando salto. Dalla Germania con furore e Mancini osserva.