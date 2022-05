Intervistato nel postpartita della vittoria contro il Feyenoord che ha regalato alla Roma la vittoria della Conference League, Gianluca Mancini ha così celebrato il trofeo.



DIFENDERCI - "Non abbiamo giocato alla grande, quando andiamo in vantaggio ci difendiamo bene, quando ci sono queste partite dobbiamo difenderci all'ultimo, non c'è un domani. Contava solo vincere".



SOFFERENZA - "Dicevo ai miei compagni di tenere duro, poi potevamo andare sul 2-0 ma abbiamo resistito".



EMOZIONI - "Vincere a Roma un trofeo europeo dopo tanti anni è bellissimo. Ci godiamo questa vittoria".