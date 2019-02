Roberto Mancini aveva convocato Zaniolo prima ancora che esordisse in Serie A. E a Tiki Taka risponde alla domanda sul perché non avesse avvisato l'Inter sul talento del centrocampista: "No, sinceramente neanche sapevo fosse dell'Inter. Lo avevo visto all'Europeo Under e mi aveva colpito ma in realtà stava già per andare alla Roma".