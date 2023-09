Non inizia benissimo l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. Il nuovo ct ha perso in amichevole al debutto sulla panchina della nazionale: 1-3 finale con la Costa Rica; ora la squadra del Mancio tornerà in campo martedì 12 settembre alle 18.30 per un'altra amichevole contro la Corea del Sud. Il primo impegno ufficiale sarà a gennaio, quando partirà la Coppa d'Asia con l'Arabia Saudita inserita nel gruppo F insieme a Oman, Kirghizistan e Thailandia.



LA PARTITA - La partita con la Costa Rica si era messa subito sul binario storto: a sbloccare la gara dopo appena 12 minuti è stato il difensore del Konyaspor Francisco Calvo, che l'ha messa dentro sfruttando un assist dell'ex Frosinone e Arsenal Campbell. Alla mezz'ora la Costa Rica ha raddoppiato con la rete di Ugalde, attaccante classe 2002 che in estate è arrivato al Twente. Il primo gol dell'Arabia Saudita targata Mancini è di Al-Boleahi, difensore dell'Al-Hilal e compagno di squadra di Neymar, Milinkovic e Koulibaly. Gli arabi la riaprono ma la Costa Rica la chiude definitivamente a un minuto dal 90', con il gol del '97 Leal entrato nella ripresa.