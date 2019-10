Il ct della Nazionale Roberto Mancini è tornato a parlare delle prospettive di crescita della sua squadra in vista dell'Europeo di giugno e, a Radio Deejay, si è soffermato su alcuni singoli: "Chi sarà il nostro prossimo centravanti? Pinamonti, è il futuro della Nazionale. Lui ha bisogno di crescere e sta migliorando. Poi adesso dobbiamo guardare al presente e cercare di vincere quindi il nome titolare sarà uno di quei 4 che avete fatto voi, ma mi aspetto che prima di Euro 2020 qualcuno esca all’improvviso".



Su Zaniolo e la sua prima sorprendente chiamata: "Eravamo a settembre, all’inizio della stagione, l’ho convocato perché mi era sembrato bravo e volevo conoscerlo meglio. Poi nell’arco di sei mesi è cresciuto tantissimo. Lui come Chiesa sono giovani e non sono ancora maturi al 100% sotto tanti aspetti. Hanno bisogno di giocare tante partite e hanno tanta strada da fare. Per me Zaniolo con la sua tecnica e la sua fisicità è meglio da mezz’ala. Quello che è certo è che non è un attaccante".