Anche Roberto, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato a margine della presentazione del calendario di Serie A: ", ho parlato con Andrea due mesi fa. Luied è stato un giocatore importante per la Nazionale. Per me è stato importante il lavoro fatto finora, ho conosciuto tanti calciatori che non conoscevo e vedremo di arrivare pronti alla sfida contro la Polonia di settembre".In questo mercato c'è stato qualche buon colpo, credo che il livello si è alzato e si potrà alzare ancora"."È stato un grande colpo non solo per la Juventus, ma anche per il campionato italiano perché può portare a crescere tutti i calciatori, speriamo anche quelli italiani, della nostra Serie A".