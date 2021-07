da una gioia e da un’euforia irrefrenabili soprattutto se si pensa a dove eravamo 3 anni fa. Questo risultato storico che riporta la coppa in Italia dopo 53 anni è, granitico che ha saputo soffrire nei momenti in cui c’era bisogno e ha saputo colpire quando necessario per portare a casa il risultato massimo. Complimenti a tutti questi ragazzi, molti di loro non avevano mai nemmeno messo piede in campo in una partita di Champions League, qualcuno è sempre in panchina nel proprio club ma, nonostante questo, hanno tenuto tutti la testa alta e hanno guardato in faccia i grandi campioni che turno dopo turno gli si sono presentati davanti senza mai abbassare lo sguardo e, alla fine, uscendo vincitori da tutte queste difficilissime sfide.che ha compiuto questa nazionale, mettere in fila Belgio, Spagna e Inghilterra (a Wembley) è stato commuovente.oltre che comprensivo di anima e cuore. Tirare i rigori decisivi sotto la tribuna “bianca” dei padroni di casa avrebbe gettato il panico addosso a chiunque ma non ai nostri e al nostro super portiere votato a fine gara come il miglio giocatore del torneo.non solo dal punto di vista professionale ma anche e soprattutto dal punto di vista umano.Gli azzurri campioni d’Europa sono lo specchio del proprio mister, hanno la gioia negli occhi quando giocano a pallone e, allo stesso tempo, associano il divertimento con la voglia assoluta di vincere, non si specchiano nella bellezza del proprio calcio perché se c’è da sacrificarsi lo fanno per raggiungere l’obiettivo., ha creato un nuovo gruppo dal nulla e l’ha svezzato fina dai primi giorni facendolo crescere con i modi e i tempi giusti. Il risultato è stato chiaro: una serie di numeri impressionanti, di vittorie consecutive e poi clamorose fino al compimento del proprio destino e del vero miracolo, non frutto del caso sia chiaro ma del lavoro di un uomo vero insieme ai suoi “figliocci”.Mancini ha ottenuto quello che si è sempre meritato, la sua consacrazione e la conquista dell’immortalità sportiva che lo pone insieme a altri 4 eletti nella storia del calcio italiano.. Mancio ha ottenuto la sua “rivincita”, quello che ha sempre desiderato da calciatore lo ha ottenuto alla grande da Ct e, forse, così da anche più gusto.. Roberto è sempre stato sottovalutato e spesso i suoi detrattori hanno giocato a toglierli i meriti. Mancini ha vinto subito appena seduto in panchina con al Fiorentina, per poi ripetersi con la Lazio,dopo anni costruendo lo zoccolo duro dei giocatori che poi avrebbero conquistato il Triplete, ha condotto il City alla vittoria in FA Cup che mancava da 38 anni, ha conquistato la Premier che il City non vinceva da 45 anni vincendo un derby con lo United di Ferguson segnando 6 gol.. Sono felice sì, è la prima volta che per una vittoria mi capita di essere più felice per il mister che per la squadra per cui faccio il tifo. Sono contento per Mancini, felice davvero e tanto, se lo merita tutto per l’allenatore che è e per l’Uomo che è! Non è finita, ora c’è la Nations League e poi dritti fino al Mondiale, al timone c’è un comandante che sa il fatto suo. Forza Roberto, forza Italia!