Intervistato dal Secolo XIX, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato anche del suo bomber italo-argentino, Mateo Retegui, trasferitosi in questi giorni al Genoa:



"Sapevo che aveva alcuni discorsi aperti con squadre in Italia e sono contento che si sia accordato con il Genoa. Nel campionato italiano potrà migliorare. È un ragazzo serio, s'impegna e ha voglia di crescere. Qui può migliorare sul piano dell'esperienza e tatticamente. È pieno di volontà e, tra l'altro, essere in Italia e non dover fare migliaia di chilometri a ogni convocazione è certamente positivo".