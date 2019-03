È iniziata l’avventura che porterà la Nazionale Italiana ad affrontare la Finlandia (alla Dacia Arena) e il Liechtenstein (al Tardini) in occasione delle qualificazioni a Euro 2020. Il CT Roberto Mancini è ripartito dal 4-3-3 che vede Donnarumma in porta, Florenzi a destra e Biraghi a sinistra, con Piccini provato in alternativa al terzino della Roma. Al centro della difesa, Bonucci e Chiellini. A centrocampo, Jorginho vertice basso con Barella e Verratti ai lati. Chiesa e Bernardeschi, invece, accompagnano sulle fasce l’unica punta Immobile: Grifo ha affiancato il bianconero, Quagliarella il biancoceleste.