In conferenza stampa a Coverciano, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, parla anche del 'caso Ronaldo': "La protesta di Cristiano per la sostituzione? Ho solo letto, non so se corrisponde a realtà. Io credo che il calciatore debba sempre avere rispetto per l'allenatore e per i compagni di squadra, poi è chiaro che qualche volta, portati dalla foga della partita, si possa avere un comportamento non in linea. Può capitare, ma penso che chi ha reazioni così sa di aver sbagliato e chiederà scusa".