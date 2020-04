Oggi Roberto Mancini è il Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Prima è stato allenatore di tantissime squadre, dall'Inter al Manchester City, ma prima ancora ha legato il suo nome indissolubilmente alla città di Genova, e alla Sampdoria. Il Mancio ha vissuto una vita in blucerchiato, trascinando il club alla sua vetta massima, lo Scudetto della stagione '90-'91.



Un'impresa, quella della squadra blucerchiata, incredibile da credere ancora oggi: "Il campionato vinto con la Sampdoria è stata un’impresa impossibile da pensare e, forse, anche impossibile da ripetere" ha detto proprio Mancini a Il Sole 24 ore. "Genova è stata la città dove ho vissuto di più, in un momento particolare: abbiamo costruito una squadra impensabile che poteva contare su un presidente come Paolo Mantovani, che era il migliore al mondo".



Mancini è rimasto elgato in particolare a due persone, all'interno del mondo del pallone. E si tratta di due legami stretti proprio grazie alla Samp: "I miei amici nel calcio? Sono in questo ambiente dal 1979, ne ho tanti. Dico Vialli e Mihajlovic. Ma potrei citare quelli di tutti i compagni della Samp, perché - conclude - eravamo una squadra davvero speciale".