Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Rai Sport il successo per 5-0 contro la Lituania.



5 GOL - "Nonostante la perdita di tanti giocatori tra ieri e l'altro ieri, i ragazzi che sono andati in campo hanno risposto bene. Fare sempre cinque o sei gol non è semplice".



CALMA - "Sempre si può sbagliare. L'importante è mantenere la calma e la tranquillità e non avremo problemi".



RASPADORI E KEAN - "Raspadori E' un ragazzo pronto. E' con noi dall'Europeo, ha qualità. E' giovane e ha bisogno di fare esperienza. Kean ha mostrato il suo valore? Certo. E' tutto nelle loro teste e nei loro piedi. Se loro si impegnano e lavorano seriamente hanno un grande futuro. Ma dipende da loro".



JORGINHO - "Ho lasciato fuori Leo che per noi è importante, avevo bisogno di tenere in campo un giocatore che avrebbe dato ordine. Ho chiesto se poteva giocare almeno un tempo".