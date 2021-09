Il ct della Nazionaleha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia del match di Reggio Emilia contro la Lituania. "Io non mi preoccupo molto delle ultime partite:. Purtroppo la palla non entra a volte, e noi in Italia andiamo a cercare un colpevole di tutto. Mae la squadra deve continuare a fare ciò che fa e Immobile uguale. Il gol arriverà", ha esordito.Sui probabili cambi di formazione: ", ha avuto un problema a inizio settimana e l'avevamo messo un po' in disparte e ora invece sta bene.Siamo a inizio stagione, i ragazzi hanno fatto 20 giorni di vacanza e affrontiamo nazionali che hanno fatto già 9-10 partite. Qualcuno nel finale della gara in Svizzera era un po' stanco e vanno valutate queste cose".Abbiamo vinto l'Europeo in 26 e Ciro è sempre stato titolare. Poi in due partite ha fatto gol, altre volte ci è andato vicino. Poi alcune volte la palla non entra: io devo dirgli, certo, di fare certi movimenti ma non vedo un grande problema.".Sullo scarso credito verso la Nazionale raccontato da: "Noi ci siamo riuniti e abbiamo vinto l'Europeo. Siamo tranquilli, siamo solo dispiaciuti per aver perso quattro punti che non era giusto perderli. Però un po' di sorte ci ha aiutato durante l'Europeo e ora un po' di sorte ci ha sfavorito. Ora sappiamo di dover vincere le prossime tre".