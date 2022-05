Fortunatamente l’ha ammesso anche Mancini. Italia-Argentina celebra le 2 vincitrici dei campionati continentali di Europa e Sudamerica, l’hanno chiamata Finalissima e l’abbiamo già definita partita-marchetta, decisa da Uefa e Conmebol per osteggiare i piani espansionistici della Fifa.Ci vorrà ben altro, per cancellare la figuraccia di Palermo e di tutta la stagione, quella in cui contro avversari sempre modesti abbiamo vinto 1 sola volta su 5.. Appagamento e gratitudine, incapacità di guardare oltre i campioni d’Europa. L’errore che Mancini non deve rifare fin da sabato, quando l’espiazione continuerà con la Nations League, altre 4 partite in 10 giorni, a metà giugno molto più che una follia, di cui però - almeno - non abbiamo colpe, se non quella - come tutti - di non saperci ribellare.Il prossimo Europeo, ovvero la prima “vera” manifestazione cui potremo partecipare, sarà nel 2024. È giusto ripartire da Bonucci? Carta d’identità, acciacchi in aumento e rendimento in calo direbbero di no. Ma già si sa che Bonucci sarà il capitano della "nuova" Italia. Stasera chiude Chiellini. Ma Acerbi? Lo ritroveremo ancora azzurro? E Insigne? E Jorginho? E Immobile, che ora non c’è ma che Mancini vuole ancora convocare? Ed Emerson Palmieri?@GianniVisnadi