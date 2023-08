Roberto Mancini sarà il nuovo allenatore dell'Arabia Saudita. Manca ancora l'ufficialità ma secondo indiscrezioni domani alle ore 16 verrà presentato alla stampa dalla federcalcio araba in un hotel di Riad, alla presenza del presidente federale, Yasser Al Misehal. Per l'ex commissario tecnico dell'Italia, dimessosi due settimane fa, è pronto un contratto fino al 2027 da 25 milioni netti all'anno. Debutto l’8 settembre a Newcastle contro la Costa Rica



OBIETTIVO COPPA D'ASIA - I primi impegni ufficiali sono in calendario a novembre, con le qualificazioni al Mondiale del 2026: l’Arabia è in un gruppo con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan. Dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024, in Qatar, è invece in programma la Coppa d'Asia.