Il ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto quest'oggi presso il Ministero dell'Istruzione per la presentazione dei progetti scolastici della FIGC. E in questa occasione si è soffermato sulle possibilità di Inter, Fiorentina e Roma nelle tre finali europee che le vedranno coinvolte: "Le squadre italiane possono ambire a tre vittorie. Certo non sarà facile, ma è possibile. E le squadre italiane che sono arrivate lì hanno almeno 12-13 giocatori italiani e questo è importante. Si dà per scontata la vittoria del City, certo è avvantaggiato ma secondo me è tutto aperto. Come sono aperte Roma-Siviglia e Fiorentina-West Ham".