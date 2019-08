Il countdown verso Euro2020 è già partito, ed è sceso sotto il muro dei 12 mesi. A metà giugno, l'Italia di Roberto Mancini inizierà l'avventura nel torneo continentale. L'avvio del nuovo campionato, però, non lascia sereno il ct: la prima giornata di campionato, infatti, ha fatto registrare la maggior percentuale di sempre per gli stranieri in campo (60,2%).



Come riporta il Corriere della Sera, infatti, sono 111 gli italiani scesi in campo su un totale di 279 giocatori. Inoltre, solo sei sono gli Under21, compresi i volti noti Donnarumma e Zaniolo. A spiccare sono Lecce (9 italiani in campo), Brescia e Spal (8 italiani ciascuna). Bene anche l'Inter (7 italiani), male - invece - l'Atalanta, con solo due italiani sui 14 giocatori schierati.