Dopo tanti anni, la coppia Vialli-Mancini si è ricomposta. Non alla Sampdoria, come molti tifosi blucerchiati sognavano, bensì in Nazionale, con il Mancio C.T. e l'ex numero 9 doriano capo delegazione. Per un lungo periodo però a Genova in tanti hanno immaginato Vialli presidente della Sampdoria. E lo stesso Mancini, che sognava di riabbracciare il vecchio amico, si era ritrovato a combattere tra il cuore e la ragione: "Mi fa piacere che sia qui, anche se non sapevo cosa augurarmi" ha ammesso il C.T. azzurro. "Erano due cose molto belle. Una ci lega a una vita di gioventù e successi, poteva essere una cosa speciale. L’altra ci permette di ritrovarci dopo diversi anni".



Mancini ha poi liquidato con una battuta la mancata chiusura della trattativa per l'acquisto della Sampdoria da parte di Vialli: "Non aveva i soldi", ha scherzato ridendo Mancio.