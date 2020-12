L'ultima risonanza effettuata da Nicolò Zaniolo è andata bene, dopo le feste potrà tornare a correre, anche fisicamente. L’obiettivo è quello di essere al top per l’Europeo di giugno, con rientro fissato in primavera con la maglia della Roma. “Lo aspetto. Non voglio mettergli pressioni, ma ce la farà. Potrebbe tornare in campo già a marzo”, ha detto il ct dell’Italia Roberto Mancini. Il tecnico azzurro, così come Nicolò, sa che ci vuole cautela, anche se la voglia è tanta. Nel frattempo, il ct azzurro osserva la Roma anche senza Zaniolo: “La guardo con grande interesse – ha detto a ‘Il Tirreno’ -. Gioco propositivo, ottimo organico”.