Roberto Mancini guarda al derby di Roma. In una lunga intervista al Messaggero, il ct della Nazionale ha tocca molti temi, tra cui la stracittadina di sabato sera: “Chi starà meglio rischierà di più”. La Lazio non segna più, Mancini parla del complicato rapporto di Immobile con la maglia azzurra: “Non è facile quando hai solo una partita per farti vedere, è diverso da quando giochi per il club. La maglia della Nazionale poi può pesare”. La corsa Champions sta entrando nel vivo, e le due milanesi sembrano in vantaggio su Lazio e Roma: “La Lazio ha fatto quello che doveva, la Roma ha perso punti per strada”.