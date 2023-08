Alberico Evani che è stato il suo vice sarà parte dello staff.

Fausto Salsano sarà confermato come tattico

Attilio Lombardo che era stato mandato a guidare l'Italia Under 20 sarà l'assistente personale

Antonio Gagliardi sarà il match analyst

Massimo Battara sarà confermato come preparatore dei portieri

Andrea Scanavino sarà uno dei preparatori atletici.

Claudio Donatelli sarà l'altro preparatore atletico.

Giulio Nuciari sarà uno degli osservatori

Mauro Sandreani sarà l'altro osservatore.

non è più il ct dell'Italia ormai da un mese e con il passare dei giorni è diventato sempre più evidente come alle spalle della decisione sulle sue dimissioni ci sia sempre stata la possibilità, che oggi sta diventando sempre più concreta, di iniziare una nuova e molto più remunerativa avventura comeE Mancini ha già deciso chi portare con sé e "deprederà" l'attuale organigramma azzurro con un totale di 10 collaboratori da mantenere al suo fianco anche in Arabia. Una vera "carovana" come l'ha definita la Gazzetta dello Sport che vedrà addirittura 9 o 10 componenti.Il 10° membro dello staff potrebbe essere l'attuale team manager Lele Oriali che in realtà si è inserito nello staff di Mancini, ma che l'ex-ct trovò già in Nazionale voluto da Antonio Conte (e che si era sdoppiato come team manager anche con l'Inter proprio con l'allenatore salentino), di conseguenza, la possibilità anche per lui di seguire Mancini.