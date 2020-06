Il ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto a Rai Sport nell'intervallo di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia: "Credo sia normale che, vista la condizione fisica non ottimale, la partita non sia spettacolare. La Juve è partita meglio ma il Napoli ha avuto le occasioni migliori. Ci vorranno per tutti 4-5 partite per migliorare dal punto di vista della condizione fisica. Europei? Con questo rinvio i ragazzi più giovani saranno un po' di tempo in più per giocare, cresceranno e miglioreranno. Voglia di calcio? Se ne ha tanta, così senza pubblico però non è un bellissimo spettacolo e spero che in un paio di settimane si possano portare anche un po' di tifosi negli stadi. Riavvicinare la gente al calcio compete a tutti, il calcio senza tifosi è un po' diverso e la speranza è di riaverne un po' il prima possibile".