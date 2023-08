Peggio die di. In attesa che si liberi la strada che dovrebbe portare Spalletti alla guida della Nazionale,capace di battere in un colpo solo l’ex attaccante dell’Inter e l’ex c.t azzurro, che in epoche diverse hanno cambiato improvvisamente idea e squadra proprio come lui. La storia di Lukaku è così fresca che non ha nemmeno bisogno di essere ricordata,Eliminato nella fase a gironi all’Europeo del 1996,, all’inizio di dicembre, per tornare a guidare il Milan, dopo l’improvviso esonero di Terim. Era un momento difficile per la squadra rossonera, ma anche per quella azzurra perché il 12 febbraio 1997 c’era il difficile confronto a Wembley, contro l’Inghilterra, prima tappa per la qualificazione al Mondiale del 1998.che poi guidò l’Italia al primo successo (1-0) in una gara ufficiale in terra inglese.A prescindere da questo importantissimo risultato,Mancini, invece, non ha scelto di tornare alla sua vecchia e indimenticabile Sampdoria per riportarla in serie A, bensì per altri motivi.sarà tutto chiaro, ma anche se rimanesse fermo più a lungo di Spalletti il suo abbandono della navicella azzurra avrebbe il sapore di un tradimento,per tanti motivi. Sorvolando sui modi, perché una comunicazione via pec non è certamente il massimo dell’eleganza, il primo e più evidente dei motivi riguarda i tempi, perchéoppure nove giorni prima quandoAl di là della tempistica, che comunque conta visto che il 9 settembre ci sarà il primo impegno ufficiale contro la Macedonia del Nord,, a cominciare dal fatto che Mancini ha sempre avuto il massimo appoggio da Gravina. Il presidente, infatti, gli aveva rinnovato il contratto fino al 2026 prima ancora di sapere come sarebbe finito l’Europeo poi vinto a Wembley, stabilendo un autentico record nella storia della Nazionale, perché nessun c.t., neppure i campioni del mondo del mondo Bearzot e Lippi hanno mai avuto contratti così lunghi.Questa è stata la più grande colpa del presidente che ha coccolato Mancini concedendogli tutto, dalle convocazioni di 30 giocatori per due partite ravvicinate, fino alle provocazioni verbali, perché tali erano le ripetute promesse di vincere il prossimo Mondiale, prima ancora di qualificarsi per l’Europeo.Perché Mancini ha tradito prima di tutto il presidente e con lui ha tradito la Nazionale e tutti quelli che, sbagliando, lo avevano sempre difeso.