. Uno strappo consumatosi dopo mesi di incomprensioni e una sensazione di fiducia tra le parti che non era più la stessa dalla magica notte del 16 luglio 2021, quando gli Azzurri si laureavano campioni d'Europa a Wembley., come avrebbe poi confermato il tentativo di affiancare a Mancini un direttore tecnico molto ingombrante come Marcello Lippi - tentativo poi non andato in porto - e i fatti più recenti, ossia la rivoluzione all'interno dello staff della Nazionale senza passare dal beneplacito del tecnico jesino.- L'addio di fedeli collaboratori come Alberigo Evani, Giulio Nuciari e lo stesso Attilio Lombardo - passato alla guida dell'Under 20 - gli inserimenti nel gruppo dei collaboratori di Alberto Bollini e Antonio Gagliardi, ma soprattutto quello di Andrea Barzagli e l'arrivo di Gigi Buffon nelle vesti di capo delegazione per raccogliere l'eredità del compianto Gianluca Vialli sono stati la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una serie di motivazioni che avrebbero fatto scemare l'entusiasmo di Mancini,, una mossa quasi last minute per provare a scongiurare il peggio. Puntualmente verificatosi al termine di una settimana nella quale le avvisaglie della fine della storia erano state diverse, come riferiscono quest'oggi diversi organi di stampa. Secondo i quali, con la promessa che nelle ore successive ci sarebbe stato un nuovo punto della situazione.- E invece- dove stava trascorrendo le ferie -, secondo quanto hanno poi ricostruito Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport,di una decisione che hanno creato delusione e sconcerto. In considerazione del fatto che tra poche settimane l'Italia dovrà affrontare due delicatissimi impegni per garantirsi la qualificazione all'Europeo della prossima estate, contro Macedonia del Nord ed Ucraina. E che dietro la rottura si possa nascondere la corte della, che sempre secondo la Gazzettae solo più recentemente avrebbe sottoposto un triennale da 40 milioni a stagione, lo dirà solo il tempo. Intanto la FIGC si trova costretta a raccogliere i cocci nel bel mezzo di un'estate piena di difficoltà e con un futuro da programmare a forti tinte scure.