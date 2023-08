Una notizia clamorosa, inaspettata, frutto dei pensieri di una lunga nottata da parte dell’ex CT e resa ufficiale dalla sua decisione e dal comunicato stampa da parte della Federazione.. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, era stato anche nominato responsabile e coordinatore dalla Nazionale A sino all’Under 20. Alcune divergenze hanno reso impossibile continuare un’avventura che, comunque, al di là della mancata qualificazione allo scorso Mondiale, aveva riportato l’Italia sul tette d’Europa in quell’estate di notti magiche del 2021. Ora sarà caccia al prossimo CT: Gravina sarà chiamato a riempire il vuoto lasciato da Mancini.Se le motivazioni del suo addio alla panchina dell’Italia possono essere plurime – i primi rumors parlano di un ex CT ormai stanco, nervoso, in disaccordo con i vertici della FIGC sulle scelte effettuate per il nuovo staff (su tutte, le dimissioni del suo braccio destro Alberico Evani) –: la prima ci riporta verso la stanchezza mentale di cui l’ex Inter e Manchester City soffrirebbe.Impossibile non pensare a un Roberto Mancini nuovamente sulla panchina di una big di Premier League, uno dei suoi sogni rimasti nel cassetto. Tant’è vero che, alcuni retroscena, ci riportano di un ex CT amareggiato di non aver accettato l’incarico con il Tottenham – come anticipato e riportato dai colleghi di Libero - dopo l’impresa di Euro 2020, picco dell’avventura in Nazionale.Nello specifico, c’è una Nazionale, in particolare, che sta cercando una nuova figura per ricostruire (o meglio costruire) l’avvenire, prendendosi di forza il palcoscenico internazionale. Dopo che Hervé Renard ha deciso di lasciare l’incarico di CT sulla panchina dell’Arabia Saudita – unica Nazionale a sconfiggere, durante la prima partita del girone, l’Argentina campione del Mondo in Qatar – e di intraprendere la carriera di CT della Francia femminile (appena uscita dai Mondiali),Un calcio, quello saudita, che grazie alle ingenti (o illimitate) risorse economiche sta portando nel suo campionato giocatori di primissimo livello (Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté e così via).Commissario che ha scelto di sposare un progetto giovani con l’Italia, facendo debuttare una quantità innumerevoli di calciatori.