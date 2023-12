Gianluca Mancini si è raccontato in un’intervista rilasciata nel corso di una diretta Instagram del profilo di Sport Mediaset. Il difensore ha toccato vari argomenti, dal suo ruolo di vice capitano, alla scelta del numero 23, andando anche ad analizzare i ricordi più belli della sua carriera.



Cos’è per te la Roma?

“La Roma è una grande famiglia, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male”



Cosa significa indossare la fascia da capitano di questa squadra?

“È un onore per me. Quando Lorenzo (Pellegrini, ndr) non c’è la indosso con piacere. So quanto significhi per questa gente, io cerco di onorarla e rispettarla sempre”.



Quale allenatore ha rappresentato tanto per te dal punto di vista della crescita personale?

“Ce ne sono tanti ma credo che Gasperini ai tempi dell’Atalanta mi abbia aiutato parecchio”.



Un compagno con cui ti trovi particolarmente bene?

“Ce ne sono tanti ma direi Spinazzola, con lui ci conosciamo da tanto e ho un rapporto speciale”.



Quale gol ricordi con piacere?

“Il gol segnato lo scorso anno contro la Juventus, vincemmo 1-0 grazie alla mia rete”.



Perché il numero 23? “Per due motivi, il primo è perché mi sono fidanzato con mia moglie il 23, poi perché uno dei miei idoli è Materazzi che aveva quel numero”.