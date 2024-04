Mancini, un tifoso scherza: 'Sei il più odiato'. E arriva la risposta di Ryanair

36 minuti fa



Gol nel derby e contro il Milan. Gianluca Mancini è sempre più un idolo dei tifosi romanisti. Il difensore è stato al centro delle polemiche per aver sventolato la bandiera biancoceleste col topo ed è spesso attaccato dai sostenitori avversari per il suo modo di giocare. Un tifoso della Roma ha scritto su X: "Il più odiato dagli italiani". Ha risposto l'account di Ryanair in modo ironico: "Solo dopo di noi".