A conclusione dell'evento KickOff, patrocinato dalla FIGC, il neo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in questi termini dell'avventura che si accinge ad affrontare: "Il momento storico dell'Italia che preferisco è la vittoria ai Mondiali del 1982. Italia ancora una potenza? Penso di sì, il calcio avvicina tutti: abbiamo 50 milioni di allenatori. Questo è molto importante, io sono sempre positivo anche se ora si dice che in Italia non ci sono talenti. Il nostro pensiero calcistico ci ha portato a vincere quattro Mondiali e tre finali perse ai rigori. Forse siamo stati anche meglio del Brasile, anche se non giocheremo mai come loro o come la Spagna degli ultimi anni. Da grandi delusioni possono nascere grandissimi trionfi. Nei momenti difficili abbiamo sempre trovato l'orgoglio, e i giocatori devono sognare di riportare l'Italia in cima al mondo. Voglio che sia l'Italia della rinascita”.