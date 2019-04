Il ct della Nazionale Roberto Mancini è stato ospite di Radio Italia e ha toccato diversi temi suggeriti dagli eventi dei giorni scorsi: "Dal prossimo anno per ogni fallo di mano sarà rigore, domenica c'è stato qualcosa ma penso che il VAR abbia risolto molti problemi comunque".



Su Zaniolo: "Deve restare alla Roma? E' abbastanza grande per scegliere, ha avuto questa possibilità e bisogna avere rispetto. Può migliorare ancora come sta facendo".



Su Kean: In Nazionale c'è, ha fatto gol in 2 partite, è giovane e sta progredendo. Non gli va messa troppa pressione".