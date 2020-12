Roberto, commissario tecnico dell', parla nella conferenza stampa di fine anno: "Dobbiamo ancora migliorare, sicuramente possiamo giocarcela quasi alla pari con le squadre più pronte di noi. New Entry? Siamo abbastanza, la speranza è quella di trovare giocatori giovani, pronti non solo per adesso ma per il futuro. Sarebbe gradito averne sempre di più. La partita più importante del 2020 è stata quella con l'Olanda, anche per come è stata affrontata"."Per me è stata una cosa drammatica, io ero molto legato alla nazionale 1982, ero molto amico di Paolo, non sapevo nulla della sua malattia. Per me è stato un eroe, già ai tempi giocavo in A ma quella nazionale... Un momento bruttissimo"."Già il fatto che abbiano allargato le sostituzioni da 3 a 5 sia positivo. Può essere una buona cosa di allargare da ventitré a 26-27. Aiuterebbe a fare le convocazioni, non sarà facile"."Non c'è nessun problema"."Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. Io ho citato club meno importanti, la Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, il Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. Il campionato è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l'Inter è pressapoco allo stesso livello"."È un po' di tempo che parliamo di Scamacca, può diventare un buonissimo attaccante. Così come Lovato del Verona"."Belotti? Certe caratteristiche le ha, riesce sempre a rendere. Lui lotta, spero per il Toro che si possa riprendere ma lui sta giocando bene. Sensi? A me piace tantissimo per le qualità che ha, ha dato tanto in questo senso. Spero che stia bene".- "Sta facendo gol incredibili, spero ne tenga qualcuno per l'Europeo. Gli dico di stare tranquillo, ad Amsterdam fece una grande partita anche senza gol. Prima o poi arriveranno, magari tutti all'Europeo"."Se possono recuperare? Giorgio è più semplice, Zaniolo credo abbia comunque ottime chance"."Io l'ho fatto il Covid, sarò il primo. Li faccio da quando sono piccolo, non è un problema".