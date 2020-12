Robert, contro la, in, aveva realizzato 4 gol in 14 minuti e 32 secondi. Oggi, Leonardo Mancuso, bomber dell', ha realizzato 4 gol in 14 minuti e... 32 secondi. Il polacco brillava in Europa, nel palcoscenico più elegante di tutti, l'ex Pescara domina, invece, in Serie B: l'atmosfera sarà diversa, ma i numeri, beh, quelli no.L'continua a volare nei piani altissimi della classifica di B e se lo fa, oggi, è anche per merito del numero 7 di: il suo è il poker più veloce della storia della, forgiandosi, quindi, di un risultato che difficilmente sarà superabile. Da sottolineare anche la tripletta. Sì, perché se per i 4 gol abbiamo scomodato, per i primi tre chiamiamo in causa il Liverpool: tripletta in 6 minuti, come i Reds a Istanbul contro il Milan."​Non capita tutti i giorni segnare quattro gol e sono tra l’altro serviti visto che la partita è stata viva fino alla fine. Ora però non c’è tempo per gioire visto che martedì si torna in campo. Avevo già segnato quattro gol in una gara ai tempi della Serie C con la maglia della Sambenedettese". La partita eraIl risultato? 2-5, come oggi, contro l'Con le 4 reti dell'allora bomber dei marchigiani che 4 gol li realizzò toccando un più ampio minutaglie: 2 gol tra 13esimo e 17esimo, poi il tris al 50esimo, infine, nel recupero, il poker. Insomma, citando Achille Lauro, Mancuso c'è cascato di nuovo. Solo che questa volta ci ha messo decisamente di meno.