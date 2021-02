Il capitano del Marsiglia, Steve Mandanda, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato di Arkadiusz Milik e dei recenti episodi vissuti dall'OM: "Con lui abbiamo scherzato sulle ultime cose successe. Gli ho detto benvenuto al Marsiglia. Scioccato? Ha vissuto cose analoghe al Napoli, un club molto simile al Marsiglia. E' un giocatore con personalità ed esperienza, non penso sia rimasto scioccato da quanto accaduto. Siamo contenti di averlo con noi, è un ottimo giocatore e lo ha dimostrato nell'ultima partita. Spero riesca a dare un contributo importante da qui in avanti".