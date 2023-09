Dalla Francia rimbalza una notizia che coinvolge il qatariota Mohamed Bin Hammam, ex presidente della Confederazione asiatica, finito nel mirino di un mandato di arresto.



L'ACCUSA - Bin Hammam è stato coinvolto nel girone di inchieste legate all'assegnazione dei Mondiali in Qatar 2022. Alla base del mandato di cattura, "atti di corruzione privata legati all’assegnazione dei Mondiali di calcio 2022" riporta L'Equipe. Ad emettere l'ordine è stato il giudice francese Serge Tournaire, in data 22 giugno 2023.