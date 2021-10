Gli unici tre innesti sono stati Marfella (terzo portiere), Juan Jesus (a parametro zero) e la rivelazione Anguissa (in prestito con diritto di riscatto). Il ruolo più discusso è quello diche probabilmente andava rinforzato vista l'instabilità delle condizioni di Ghoulam.Quest'ultimo è finito nuovamente sul taccuino di Giuntoli, o meglio non è mai uscito dalla sua lista considerando che presto potrebbe servire un investimento in quel ruolo.come quello di Insigne, aFino ad oggi nessun incontro con il club francese, il rinnovo sembra veramente molto lontano., anche se minima, da presentare al Lille. La società in quel caso si troverebbe di fronte ad un bivio: continuare con il giocatore fino a fine stagione perdendolo a parametro zero oppure incassare una piccola somma affrontando il finale di stagione senza quello che è un suo punto di forza per la fascia mancina. Mandava chiaramente vuole alzare le proprie ambizioni e liberandosi a zero agevolerebbe i club interessati.Qualche mese fa l'entourage del giocatore è stato anche a Castel Volturno e ci sono stati dei contatti concreti. Il Napoli alla fine ha deciso di non affondare il colpo né per lui né per nessun altro terzino sinistro, con l'obiettivo di non sbilanciarsi economicamente dopo un paio di stagioni complicate. Tutto rimandato, quindi, a quando le acque saranno più calme. E nel frattempo il club di De Laurentiis inizia a tracciare nuovamente la strada:soprattutto quando si è ancora al primo quarto dell'annata.In primis c'è l'ostacolo liste: numericamente la rosa partenopea è al completo, bisognerebbe liberare un posto, come ad esempio quello di. Difficile pensare possa andare via l'algerino che guadagna tanto e non gioca da molto tempo, acquirenti non ce ne sarebbero. Inoltre Spalletti lo ha aspettato fino ad oggi e ora che sta tornando proverà a rivitalizzarlo, sperando di ottenere il massimo da lui per la seconda parte di stagione.e con ogni probabilità saluterà per sempre, soprattutto per dare seguito al discorso di De Laurentiis dell'abbattimento del tetto ingaggi. Di conseguenza occorrerà portare ai piedi del Vesuvio un nuovo laterale mancino. C'è, quindi, un movimento che potrebbe fare il Napoli già tra tre mesi, chiaramente in ottica futura.Inoltre ci sarà un altro eventuale problema da affrontare, la dubbia presenza diil procuratore ha dichiarato di volerlo portare via da Napoli dopo che avrà disputato un'ottima stagione.per De Laurentiis con la possibilità, nel caso, di investire anche in un altro terzino sinistro.