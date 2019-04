Intervenuto al Corriere della Sera, Andrea Mandorlini, ex difensore nerazzurro, esprime la propria opinione sulla stagione dell'Inter.



“Premessa: l’Inter ha fatto una stagione normale, proprio come quella precedente. Da interista dico: come può essere giudicato positivo un campionato se ti ritrovi, proprio come l’anno scorso, con 26 punti in meno dalla prima? E sei pure uscito al primo turno di Champions, sei stato eliminato sia in Europa League che Coppa Italia? Se alla fine viene fatta passare per positiva la stagione interista è solo perché il terzo posto apre le porte alla Champions che porta nelle casse del club 50 milioni circa. Il mio voto alla stagione? Nello scorso campionato la squadra di Spalletti aveva fatto 72 punti, non credo riesca a farne di più in questa, nonostante sia stato fatto un mercato importante. Così non va bene: il gap dalla Juve è rimasto invariato. Si è quasi ridotto quello col Napoli perché la squadra di Ancelotti ha fatto meno punti rispetto all’ anno scorso. Confido in Marotta: il suo arrivo è fondamentale per la gestione della società. E i risultati si vedranno nella prossima stagione”.