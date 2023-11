Il Cluj, secondo in classifica a tre punti di distanza dalla capolista FCSB in Romania, starebbe pensando di esonerare Andrea Mandorlini. Il motivo, spiega Prosport, sarebbe da ricercare negli ultimi risultati (1 vittoria in 5 partite) e nel rapporto non proprio idilliaco tra l'ex tecnico dell'Hellas e i senatori del gruppo. Il posto di Mandorlini potrebbe essere preso dall'ex Fiorentina e Juve Adrian Mutu, che sta vivendo un'esperienza complicata con il Neftchi Baku.