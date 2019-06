Veretout è prossimo alla cessione e in maglia viola, a centrocampo, rimarranno solo Benassi e (forse) Dabo. Per questo, il reparto di mezzo necessita di un restyling. Tra i nomi proposti da ll Corriere dello Sport, ci sono Rolando Mandragora dell'Udinese - che Pradè ha conosciuto in bianconero - ed Ellyes Skhiri del Montpellier - già cercato da Corvino - che potrebbero far parte della nuova Fiorentina di Commisso.