La trattativa per il futuro di Rolando Mandragora sta diventando una vera e propria telenovela: il centrocampista ha infatti ribadito di voler restare al Torino e di preferire la squadra granata come destinazione alla Fiorentina. Per questo motivo il presidente Urbano Cairo sta pensando di formula una nuova offerta alla Juventus.



Il Torino si appresta a offre 8 milioni di euro più bonus alla Juventus per acquistare il centrocampista. Novità sono attese nei prossimi giorni.