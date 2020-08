Ivan Juric, allenatore del Verona, ha fatto il punto sul futuro in vista del prossimo mercato: "Su Silvestri c’è il merito del preparatore dei portieri. Kumbulla è una sorpresa: non so nemmeno giudicarlo, ho visto poche partite in passato con lui in campo. Zaccagni e Faraoni sono cresciuti a modo loro, hanno fatto un campionato strepitoso. Pessina deve restare per forza. Non solo per noi, anche per lui. Da chi ripartiremo? Lo sapete già: Faraoni, Pessina, Gunter, giocatori che vogliamo riscattare. Dopo di quelli ne devi mettere altri dieci. Mandzukic all'Hellas? Non è un’opzione che ci interessa, andremo su altro".