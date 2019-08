Mario Mandzukic resta all'uscio con le valige in mano. Malgrado la chiusura del mercato inglese di ieri, che non ha dato esiti positivi nella trattativa con lo United, il Bayern Monaco ​è tornato a farsi sotto per arrivare - di nuovo - al centravanti croato. Per farlo, come riporta Sky Sport, la formula scelta dai bavaresi sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. In attesa di capire a quali cifre, la Juventus dovrà innanzitutto meditare sulla convenienza di un'operazione simile.