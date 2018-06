Quale sarà il futuro di Mario? La domanda è rimasta in sospeso in queste settimane, dopo che lo stesso giocatore aveva avanzato la richiesta di provare nuove esperienze, lontano dalla Juventus. Una decisione che il club bianconero avrebbe in mente di rispettare, se non fosse che da allora nessuna offerta concreta è pervenuta per il gigante croato. Neanche José Mourinho, che pure ci starebbe pensando come rinforzo d’esperienza per il suo Manchester United, ha fatto ancora una mossa decisiva. Per questo motivo Max Allegri ha provato a convincere Mario a rivedere la propria decisione iniziale. La risposta, però, sarà chiara soltanto dopo il Mondiale.