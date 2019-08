Mario Mandzukic vede rosso. No, questa volta l'attaccante croato non si è adirato con nessuno, almeno per ora: il 33enne però vede allontanarsi la possibilità di giocare nell'ennesimo campionato top in Europa, dopo aver militato in Bundes, Liga e Serie A con le maglie di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus. Dall'Inghilterra oggi erano sicuri nel dire che il centravanti della Juventus avrebbe giocato per il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer nella prossima stagione, a prescindere da come si concluderà l'affaire Lukaku-Dybala.



LE 'BIZZE' DI DYBALA, LO SCIOGLIMENTO DELLA TRATTATIVA E QUEL CONGUAGLIO... - In realtà, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le due trattative rimangono invece collegate, anche se le "bizze" dell'argentino stanno facendo vacillare il Manchester United per quanto concerne l'affare che riguarda la Joya: al momento dunque anche l'intesa tra i due club per quanto riguarda il croato è a rischio, visto che Mandzukic doveva essere parte dell'affare per giustificare il conguaglio economico da parte degli inglesi.



DYBALA METTE TUTTO A RISCHIO - Per l'attaccante croato sarebbe pronto un contratto triennale da 6,5 milioni netti l'anno, con un 35% di aumento rispetto al suo ingaggio alla Juventus: la Juve però vuole includerlo nel conguaglio per l'affare Lukaku-Dybala, che se dovesse saltare comprometterebbe tutto. Con il mercato inglese che termina l'8 agosto, il profilo di Mandzukic rimane comunque ideale per costi nella sostituzione del belga, visto la valutazione da circa 10-15 milioni di euro per quanto concerne il cartellino, nonostante il suo contratto scada il 30 giugno 2021. Lunedì dovrebbe essere il giorno decisivo, per questa come per altre trattative...



