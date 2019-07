Mario Mandzukic è vicino all’addio alla Juventus. L’attaccante croato non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri che predilige giocatori con caratteristiche tecniche diverse. Attualmente restano vive due piste per il futuro del campione d’Europa 2013. La prima porta al campionato cinese, ma non sembra entusiasmare particolarmente il giocatore. La seconda opzione prevedrebbe il trasferimento in Bundesliga, in particolar modo al Borussia Dortmund. Lo riporta Tuttosport.