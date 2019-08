Né Dybala né Mandzukic: dopo quella dell'argentino al Tottenham, ora è saltata definitivamente anche la cessione dell'attaccante croato al Manchester United. L'ex Bayern e Atletico è infatti arrivato negli ultimi minuti alla Continassa, a testimoniare la decisiva fumata nera per quanto concerne la trattativa tra bianconeri e Red Devils: oggi il classe 1986 si allenerà assieme ai compagni nel centro sportivo torinese.



DYBALA DECISIVO - Niente Manchester United, dunque: decisivo anche l'esito dell'affaire Lukaku-Dybala, con gli inglesi che sin da subito hanno fatto intendere di non voler dividere le due trattative ma di essere disposti ad acquisire i due centravanti bianconeri esclusivamente in coppia. Le "bizze" dell'argentino hanno mandato tutto all'aria, visto che Mandzukic doveva essere parte dell'affare Lukaku per giustificare il conguaglio economico da parte degli inglesi.



SALTA IL CONTRATTO 'MONSTRE', NIENTE INCASSO PER LA JUVE - Per lui era pronto un contratto triennale da 6,5 milioni netti l'anno, con un 35% di aumento rispetto al suo ingaggio alla Juventus: senza Lukaku però anche dal punto di vista tecnico la situazione si sarebbe complicata, perché i bianconeri hanno comunque bisogno di un attaccante fisico, anche se avrebbero incassato volentieri 10-15 milioni di euro per quanto concerne il cartellino, con il contratto del croato in scadenza il 30 giugno 2021. Invece è stato l'ennesimo affare saltato in questi giorni di mercato più neri che bianchi.



