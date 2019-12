Il trasferimento di Mario Mandzukic all'Al Duhail, formazione del campionato qatariota nella quale milita l'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia, è sempre più vicino. L'attaccante croato, ai margini della rosa bianconera dalla scorsa estate, ha deciso di accettare la sua nuova destinazione dopo settimane di scontro frontale con la società e dopo aver visto sfumare nell'ordine le ipotesi che conducevano a un ritorno in Germania (Bayern Monaco e Borussia Dortmund), al Manchester United e al Milan.



RITROVA BENATIA - Mandzukic compare in un video pubblicato su Twitter e che lo ritrae a Doha, nella sede dell'Al Duhail, per parlare con alcuni suoi esponenti e visitare le strutture del club. Come detto, il centravanti vice-campione del mondo con la sua Croazia ritroverebbe in Qatar l'ex compagno di squadra Benatia, che fece lo stesso percorso circa un anno dopo il suo addio alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, Mandzukic firmerà un contratto che gli consentirà di percepire una cifra superiore ai 6 milioni di euro previsti guadagnati alla Juventus.