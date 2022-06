Sadio Mané è il colpo dell'estate del Bayern Monaco. A margine della sua prima giornata in Baviera, ecco le sue parole rilasciate alla Bild. "Mi sono convinto subito quando il mio procuratore mi ha parlato dell'interesse del Bayern. Questo è uno dei club più grandi al mondo e che lotta sempre per qualsiasi trofeo. Venire qui per me è stata la giusta decisione", ha detto l'ex Liverpool.